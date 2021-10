Vaticano, niente Green pass per udienza generale Papa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) niente Green pass obbligatorio che certifica la vaccinazione anti Covid per fedeli e pellegrini che accedono all’Aula Paolo VI per l’udienza generale del Pontefice. Il motivo, si apprende da fonti vaticane, si deve al fatto che l’udienza generale è equiparabile ad una celelebrazione liturgica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021)obbligatorio che certifica la vaccinazione anti Covid per fedeli e pellegrini che accedono all’Aula Paolo VI per l’del Pontefice. Il motivo, si apprende da fonti vaticane, si deve al fatto che l’è equiparabile ad una celelebrazione liturgica. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

occhio_notizie : L'udienza generale è equiparabile ad una celebrazione liturgica per questo motivo il #GreenPass non è obbligatorio - fisco24_info : Vaticano, niente Green pass per udienza generale Papa: Non sarà richiesto fedeli e pellegrini che accedono all'Aula… - luigi9912 : @fattoquotidiano salvini 30 anni di scemenze ,nn fara` mai niente ,in politica e negato ,in vaticano andrebbe bene cm sacrestano - ARocambole : Satana mi ha detto che stanno organizzando un golpe in Vaticano,tuttavia ha precisato di non centrarci niente. - bista92 : @marklowen @BBCShaunLey il lavaggio delle strade, ma accumuli di spazzatura come dal video, non rappresentano ne tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano niente Coronavirus Covid - 19: niente green pass l'udienza generale Il green pass, invece, dal 1° ottobre, come stabilisce il relativo decreto, è necessario per circolare in piazza San Pietro e nei territori dello Stato dello Città del Vaticano, inoltre è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Ottobre: Retromarcia. Sala poco sopra i dati 2016, tutti gli altri Dem arretrano ...l'annullamento per la mancanza dei file audio di Perlasca Colpo di scena al processo in Vaticano ...di Marco Lillo Il medico indagato Michetti non sa di Pippo Franco col Pass falso "N on so niente. ...

Vaticano, niente Green pass per udienza generale Papa Adnkronos Vaticano, niente Green pass per udienza generale Papa Vaticano, niente Green pass per fedeli e pellegrini che accedono all'Aula Paolo VI per l'udienza generale del Papa ...

Coronavirus Covid-19: niente green pass l’udienza generale Le migliaia di fedeli che, ordinatamente, questa mattina si sono messe in fila per assistere all'udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI non hanno dovuto esibire il green pass, in quanto l ...

Il green pass, invece, dal 1° ottobre, come stabilisce il relativo decreto, è necessario per circolare in piazza San Pietro e nei territori dello Stato dello Città del, inoltre è ......l'annullamento per la mancanza dei file audio di Perlasca Colpo di scena al processo in...di Marco Lillo Il medico indagato Michetti non sa di Pippo Franco col Pass falso "N on so. ...Vaticano, niente Green pass per fedeli e pellegrini che accedono all'Aula Paolo VI per l'udienza generale del Papa ...Le migliaia di fedeli che, ordinatamente, questa mattina si sono messe in fila per assistere all'udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI non hanno dovuto esibire il green pass, in quanto l ...