Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 10 21

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quanto mi dispiace per Andrea Nicole. Mi dispiace perché io la vedo proprio super immersa in questa avventura a, super propensa a conoscere e farsi conoscere, super interessata ai suoi corteggiatori, e pure già mezza partita di capoccia per Ciprian Aftim, ma dall’altra parte vedo proprio il nulla, letteralmente il nulla cosmico. Per carità, è, si sa come funziona e si sa che su 10 ragazzi 11 sono interessati unicamente a visibilità e follower, proprio per questo ho trovato anche abbastanza inutile la parentesi sull’intervista del 2018 in cui quell’Alessandro dichiarava di voler aumentare il suo traffico social perché, come giustamente ha detto Sperti (si, anche Gianni più o meno due volte l’anno dice ‘na cosa giusta) su di lui c’è scritto nero su bianco, sugli altri è sottinteso, però nel ...