Uomini e Donne, emergono le bugie di Gemma e Ida: le due amiche smascherate in studio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda hanno visto Gemma Galgani e Ida Platano in palese difficoltà. Se infatti quest’ultima viene costantemente smentita dal cavaliere Marcello Messina, con cui sta uscendo, a smascherare una grossa bugia di Gemma sono state invece Isabella Ricci e Tina Cipollari, che hanno richiesto e ottenuto dalla redazione un video con la verità. Graziano Amato preso a schiaffi per un paio di mutande Il cavaliere del trono over si è trovato a fare i conti con la furia di una dama che è uscita con lui di recente A Uomini e Donne, emerge la verità sul bacio tra Biagio e Gemma Ma andiamo con ordine. Qualche puntata fa, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultime puntate diandate in onda hanno vistoGalgani e Ida Platano in palese difficoltà. Se infatti quest’ultima viene costantemente smentita dal cavaliere Marcello Messina, con cui sta uscendo, a smascherare una grossa bugia disono state invece Isabella Ricci e Tina Cipollari, che hanno richiesto e ottenuto dalla redazione un video con la verità. Graziano Amato preso a schiaffi per un paio di mutande Il cavaliere del trono over si è trovato a fare i conti con la furia di una dama che è uscita con lui di recente A, emerge la verità sul bacio tra Biagio eMa andiamo con ordine. Qualche puntata fa, ...

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - lifestyleblogit : Epatite C, donne in carcere si ammalano il doppio degli uomini - - formulaunica : RT @samataxi065551: Al via l'iniziativa #buonviaggioroma che prevede l'erogazione di buoni taxi destinati a: ?? donne maggiorenni ?? uomini… -