Uomini e Donne Anticipazioni: Il Dispetto Di Tina a Gemma! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Tina Cipollari si è lasciata andare con un nuovo Dispetto nei confronti di Gemma Galgani. La dama torinese furiosa! Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Nuova secchiata d’acqua di Tina a Gemma! Nel fine settimana si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. In attesa di vedere in onda le nuove puntate, le Anticipazioni riportano in colpo di scena. Non si tratta del nuovo tronista come si era vociferato qualche ora fa. Dopo la cacciata di Joele Milan, la redazione pare abbia intenzione di proseguire solo con i tre tronisti Andrea Nicole, Matteo e Roberta. Almeno per il momento. In molti pensavano alla presentazione di un ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell’ultima registrazione diCipollari si è lasciata andare con un nuovonei confronti di Gemma Galgani. La dama torinese furiosa! Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di! Nuova secchiata d’acqua diNel fine settimana si sono tenute le nuove registrazioni di. In attesa di vedere in onda le nuove puntate, leriportano in colpo di scena. Non si tratta del nuovo tronista come si era vociferato qualche ora fa. Dopo la cacciata di Joele Milan, la redazione pare abbia intenzione di proseguire solo con i tre tronisti Andrea Nicole, Matteo e Roberta. Almeno per il momento. In molti pensavano alla presentazione di un ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - CardelliAc : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… - dhana_prema : RT @CarloneDaniela: I pavoni che diventano tacchini per la festa del Ringraziamento #Manfredi con un Fico contorno di patate lesse?? Cara #V… -