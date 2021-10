Tumore al seno, all’Humanitas torna “Sorrisi in Rosa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prevenzione senologica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la quinta edizione di “Sorrisi in Rosa”. Il festival ha preso il via con un evento alla presenza di Gerry Scotti e di un nutrito gruppo di ex pazienti oncologiche. rig/abr/grt su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prevenzionelogica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la quinta edizione di “in”. Il festival ha preso il via con un evento alla presenza di Gerry Scotti e di un nutrito gruppo di ex pazienti oncologiche. rig/abr/grt su Il Corriere della Città.

Advertising

EliLillyItalia : Oggi inizia il mese della PREVENZIONE del #tumorealseno. Sai perché prevenire è importante? - istsupsan : Ogni giorno più di 150 donne ?????si ammalano di #tumore al seno. La facciata #ISS si tinge di rosa ??per ricordare c… - Italpress : Tumore al seno, all’Humanitas torna “Sorrisi in Rosa” - blogsicilia : #notizie #sicilia Tumore al seno, all'Humanitas torna 'Sorrisi in Rosa' - - CorriereCitta : Tumore al seno, all’Humanitas torna “Sorrisi in Rosa” -