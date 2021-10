Traffico Roma del 06-10-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla A1Napoli Attenzione si è verificato un incidente tra Colleferro Anagni verso Napoli sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatine e doppia brevi rallentamenti anche sulla tangenziale est altezza Salaria nelle due direzioni sulle percorso Urbano della A24-teramo file solo tra Portonaccio la tangenziale esta tratti rallentato poi sulla Cassia tra la Storta il raccordo anulare e Tomba di Nerone nelle due direzioni e poi sulla Flaminia altezza raccordo versoCentro Marconi Ostiense modifiche alla viabilità dopo il crollo del ponte dell’Industria meglio conosciuto come il ponte di ferro quindi attenzione alla segnaletica sul posto per quanto riguarda il trasporto ...