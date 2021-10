Advertising

TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, Torre Velasca, al via lavori di restauro: il grattacielo si 'veste' con il trompe l'oeil - qn_giorno : #Milano, Torre Velasca, al via lavori di restauro: il grattacielo si 'veste' con il trompe l'oeil - vzirnstein : RT @Requadro2: Torre Velasca indossa il vestito nuovo: i teli architettonici, sino al ’23 - Requadro2 : Torre Velasca indossa il vestito nuovo: i teli architettonici, sino al ’23 - ilmilanesenews : L'imponenza della 'Torre con le bretelle': Torre Velasca . Foto: @dearmilano_it . #ilmilanese #milano #lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Velasca

Milano, 6 ottobre 2021 - Lasi 'veste' con il trompe l'oeil. Il grattacielo icona di Milano, che è in fase di restauro per la prima volta in oltre 60 anni, è stato totamemnte ricoperto con teli architettonici che ...Nuovo abito per la, il grattacielo icona di Milano che è in fase di restauro per la prima volta in oltre 60 anni. A ricoprirla totalmente sono i teli architettonici che segnano l'inizio dei lavori di ...La Torre Velasca si 'veste' con il trompe l'oeil. Il grattacielo icona di Milano, che è in fase di restauro per la prima volta in oltre 60 anni, è stato totamemnte ricoperto con teli architettonici ch ...È stata coperta dai teli (e rimarrà così fino al 2023) la Torre Velasca. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, infatti, è stata ultimata la copertura della Torre con i nuovi teli architettonici che s ...