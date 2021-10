Striscia la notizia, Vittorio Brumotti aggredito a calci e pugni: 30 giorni di prognosi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti, noto per i suoi servizi di denuncia nelle principali piazze di spaccio, è stato nuovamente aggredito insieme alla sua troupe. Per il noto biker, finito in ospedale, un trauma cranico facciale e trenta giorni di prognosi. Nell'aggressione contusi anche alcuni membri della troupe televisiva e due agenti di polizia, intervenuti per riportare l'ordine. Vittorio Brumotti aggredito a San Severo (Foggia) L'episodio è avvenuto martedì 5 ottobre nel quartiere San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia. L'inviato di Striscia la notizia stava girando, con la sua troupe, un servizio per documentare lo spaccio di sostanze stupefacenti ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'inviato dila, noto per i suoi servizi di denuncia nelle principali piazze di spaccio, è stato nuovamenteinsieme alla sua troupe. Per il noto biker, finito in ospedale, un trauma cranico facciale e trentadi. Nell'aggressione contusi anche alcuni membri della troupe televisiva e due agenti di polizia, intervenuti per riportare l'ordine.a San Severo (Foggia) L'episodio è avvenuto martedì 5 ottobre nel quartiere San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia. L'inviato dilastava girando, con la sua troupe, un servizio per documentare lo spaccio di sostanze stupefacenti ...

