Scuole chiuse giovedì 7 ottobre | l’elenco regione per regione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il maltempo che sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Italia ha costretto alcune amministrazioni comunali a decidere di chiudere ledi ogni ordine e grado domani,, per tenere al sicuro studenti e insegnanti. L'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteorologiche. Si ricordi che la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per su Calabria e Marche e avviso di allerta gialla su altre 9 regioni, e cioè Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria7, lezioni sospese in CalabriaTra le regioni più colpite dal maltempo c'è la Calabria. A Gizzeria, il sindaco Francesco Argento ha disposto ...