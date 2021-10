Scherma | Sciabolatrici in ritiro a Cascia | Tarantino debutta da ct

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) "L'obiettivo è conquistare la prima medaglia olimpica di sempre"- "Alle ragazze, come prima cosa, ho detto d'inseguire i propri sogni, di dare il massimo sempre, in ogni allenamento, ...

"Dallaitaliana ci si aspetta sempre tanto, e anche in uno scenario internazionale di ... hanno risposto alla prima convocazione dell'era Tarantino leGiulia Arpino, Michela ...Sede del ritiro sarà Cascia, dove 19azzurre lavoreranno per la prima volta con il ... ma anche dopo il terremoto del 2016 visto che più volte laazzurra ha scelto la Valnerina ...CASCIA (ITALPRESS) (ITALPRESS) - "Alle ragazze, come prima cosa, ho detto d'inseguire i propri sogni, di dare il massimo sempre, in ogni allenamento, sacri ...Roma – Si radunerà da domani (lunedì 4) e fino all’8 ottobre la Nazionale italiana Assoluta di sciabola femminile agli ordini del nuovo responsabile d’arma Luigi Tarantino. Sede del ritiro sarà Cascia ...