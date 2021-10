Salvini ci ripensa e torna di lotta e di governo | non firma la delega fiscale ma non è crisi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) E niente: c'è stato un voto politico, ha prodotto alcuni risultati importanti al di là di chi ha vinto o perso che dovrebbero come minimo far riflettere tutti i partiti in gioco. E invece il giorno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ripensa

Tiscali Notizie

"C' è un problema di metodo " ha detto- perché non ci possono dare il testo un'ora prima del Cdm. E c'è anche un problema di contenuti perché nella delega c'è la riforma del catasto, che noi ...I dubbi dileggi anche Pass vaccinale, Inghilterra ci: no obbligo per eventi e locali Il ministro, all'unisono con i governatori del Nord, sembra così spazzare via la prudenza di ...La ricaduta sul governo della sconfitta elettorale di Salvini se la aspettavano tutti. Non così presto. Non così estrema. La Lega diserta il consiglio dei ministri incaricato di varare la delega fisca ...Il presidente aveva evocato anche l'ipotesi di azzerare la Giunta, poi ci ripensa in attesa dell'endorsement per un altro mandato a Palazzo d'Orleans di Fratelli d'Italia ...