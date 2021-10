Roberto | travolto e ucciso in moto da una automobile | muore a 43 anni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un capoturno della Friulintagli,Maccan, 43, di Prata di Pordenone , ha perso la vita in un incidente stradale. L'operaio era alla guida della sua, quando per cause in corso di ...

