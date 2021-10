Psg | Pochettino | “Messi | Neymar e Sergio Ramos devono abituarsi alla realtà”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Forse ladiè diversa da quella del 2014, o da quella di. Questi calciatori sono grandi campioni ma”. Così il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio, è intervenuto a Movistar+ riguardo alle sue tre stelle. “Abbiamo tutti in mente che sono stati i migliori, maessere al loro livello. Se recuperano quello status, ovviamente possiamo realizzare qualsiasi cosa. Ma la lotta inizia per trovare la versione migliore di ciascuno” SportFace.

