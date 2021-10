Pioggia e incidenti: mattinata di disagi sulle strade bergamasche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) mattinata difficile quella di mercoledì 6 ottobre lungo le strade di Bergamo e provincia per il maltempo ma anche per una serie di incidenti, causati anche dall’asfaltato scivoloso, che hanno rallentato la circolazione. Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 6 lungo la strada Francesca, nel territorio di Ghisalba. Due auto si sono scontrate all’altezza del ristorante La Muratella. Cinque le persone coinvolte, tra cui due giovani di 21 e 22 anni, anche se nessuno sarebbe in gravi condizioni. Intorno alle 7 e mezza carambola tra diverse vetture in via Pastrengo a Seriate. Dinamica ancora da chiarire. Quattro le persone coinvolte, tra loro un 15enne e un 20enne, ma nessuno ha riportato gravi lesioni. Mezzora più tardi un ragazzo di 17 anni è caduto con la sua moto in via Sudorno, in Città Alta a Bergamo: è stato trasportato in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)difficile quella di mercoledì 6 ottobre lungo ledi Bergamo e provincia per il maltempo ma anche per una serie di, causati anche dall’asfaltato scivoloso, che hanno rallentato la circolazione. Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 6 lungo la strada Francesca, nel territorio di Ghisalba. Due auto si sono scontrate all’altezza del ristorante La Muratella. Cinque le persone coinvolte, tra cui due giovani di 21 e 22 anni, anche se nessuno sarebbe in gravi condizioni. Intorno alle 7 e mezza carambola tra diverse vetture in via Pastrengo a Seriate. Dinamica ancora da chiarire. Quattro le persone coinvolte, tra loro un 15enne e un 20enne, ma nessuno ha riportato gravi lesioni. Mezzora più tardi un ragazzo di 17 anni è caduto con la sua moto in via Sudorno, in Città Alta a Bergamo: è stato trasportato in ...

