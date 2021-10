Padova | padre strappa il figlio dalle braccia dell’ex moglie e scappa via | è caccia all’uomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Aiutatemi, hanno rapito mio“. Queste le parole che si sono sentiti pronunciare la mattina del 5 ottobre i carabinieri della stazione di via Rismondo, a, dove Alexandra Moraru, 26enne con cittadinanza romena e moldava, è accorsa in lacrime per denunciare il sequestro del suo bambino di 5 anni da parte di quattro uomini. Alla testa del gruppetto, secondo il racconto della donna che ora si trova in ospedale, c’era ildel piccolo, che ora è indagato insieme ai presunti complici per sequestro di persona. Tutto è accaduto mentre la donna stava accompagnando ila scuola: in due l’hanno placcata, gli altri gli hannotoil bambino e poi tutti e quattro insieme sono fuggiti a bordo di un furgone. Secondo quanto appreso dal ...