PA, Smart working non può essere alternativa a possesso Green pass (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Incrementare l'efficacia delle misure di contrasto alla circolazione del virus e consentire, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti, un aumento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. passaggio, quest'ultimo, indispensabile per sostenere le esigenze dei cittadini e delle imprese, in particolar modo di quelle impegnate nelle attività connesse all'attuazione del Pnrr. Con questo obiettivo il Governo – con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19, escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. Dal prossimo 15 ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà soltanto ...

