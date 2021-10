Napoli | Manfredi è il sindaco eletto col metodo Amway

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gaetanoè il nuovodi. Non ha vinto le elezioni, ha stravinto le elezioni. È statoal primo turno col 62,88% dei voti. La coalizione si è aggiudicata anche tutte le municipalità: dieci su dieci. Cappotto. Ma attenti a definirla una vittoria politica. È stata una vittoria che possiamo definire scientifica, infrastrutturale. Sono partiti i primi rumors sulla prossima giunta e la prima etichetta – certamente non negativa – può essere quella di tecnologica e ingegneristica con i nomi di Nicolais e Cosenza. Sì, è andato al voto il 47% degli aventi diritto, ma non è questo l’aspetto che ci colpisce di più. La vittoria diè stata frutto di una efficacissima trovata ingegneristica. Stavolta il centrosinistra – o quel che è – ha dimostrato di saper essere al passo coi ...

Il nuovo sindaco a Radio Kiss Kiss: "La squadra è una grande risorsa della città, è competitiva e ha tantissimi tifosi sparsi per il mondo" Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ciò non toglie che possa essere un ottimo sindaco Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco di Napoli. Non ha vinto le elezioni, ha stravinto le elezioni. È stato eletto al primo turno col 62,88% dei voti. Il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si dice «convinto» che arriveranno fondi per aiutare il Comune «soffocato» dal debito.