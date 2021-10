Minorenne investito da un' auto | scatta l' allarme nel primo pomeriggio a Udine

Advertising

Telefriuli1 : ??????????: ?????????????????? ?????????????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????????? Incidente stradale poco dopo le 14 di oggi… - Telefriuli1 : ???????? ???? ????????????, ?????????????? ?????????????????? ?? ?????? ???????????? ???? ???????????????? Immediatamente soccorso il minorenne… - Telefriuli1 : ???????? ???? ????????????, ?????????????? ?????????????????? ?? ?????? ???????????? ???? ???????????????? Immediatamente soccorso il minorenne… -

Ultime Notizie dalla rete : Minorenne investito

Friuli Oggi

Ilda un'auto a Udine. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in viale della Vittoria, a Udine . Qui, poco dopo le 14, unè statoda un'auto condotta da R. C....con la passione per la politica Adesca unain chat e tenta l'approccio, condannato 40enne di Udine Scontro sulla strada di Villanova a San Daniele, 3 feriti in ospedale Bimbo..."Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la nostra ...Scopriamo quali candidati si sono affidati alle sponsorizzazioni su Facebook per promuoversi, e in quale misura di Mauro Serra Manca sempre meno alla tornata di amministrative che eleggerà i (...) ...