(Di mercoledì 6 ottobre 2021)laSong Contest? Il più grande evento musicale d’Europa torna dopo oltre 30 anni in Italia. A maggioverrà ospitata in una grande città ancora da decidere – si vocifera di Torino e Bologna in pole position – ed è ancora da decidere chi lo condurrà. Si parla di 3-4 volti tra tv e musica, tradizione e modernità. Da mesi si rincorre il nome di Alessandro Cattelan, anzi per qualcuno sarebbe cosa già fatta al di là del brutto ascolto di Da Grande che potrebbe far cambiare i piani iniziali. Poi c’è il forte interesse di Milly Carlucci, manifestato in una recente intervista: “Un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, inventato per supportare l’Europa”. “Un tipo di argomento che mi interessa molto”, sottolinea la conduttrice Rai. Oggi Gabriele ...

Advertising

paolodriussi : MIKA VERSO LA CONDUZIONE DELL'EUROVISION 2022? LA RIVELAZIONE IN DIRETTA RADIO - bubinoblog : MIKA VERSO LA CONDUZIONE DELL'EUROVISION 2022? LA RIVELAZIONE IN DIRETTA RADIO - mikasneck : sarebbe perfetto raga entro fine anno album nuovo e verso inizio primavera tour e poi tour estivo x favore mika facci qst regalo grz -

Ultime Notizie dalla rete : MIKA VERSO

... cioè finge ma non sa quel che dice perché 'ti piace Springsteen, ok non c'è problema' non è undi questo pezzo ma di 'Zero'. Quindi c'entra come i cavoli a merenda. Invecedà un giudizio ......non c'è problema" non è undi questo pezzo ma di Zero. Quindi c'entra come i cavoli a merenda" . Morgan: "Cambiate il nome sulla lapide di Franco Battiato"/ "Perchè c'è Francesco?" Ancheè ...X Factor 2021, audizioni terza puntata 30 settembre: diretta e concorrenti. Ultime scelte per i giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli.Ludovico Tersigni è pronto a dare il via alla terza e ultima puntata di selezioni di X Factor 2021 (VAI ALLO SPECIALE). Dopo la caccia al talento di stasera, lo show musicale procederà verso i Bootcam ...