Luisa Mattioli | addio all’attrice italiana ex-moglie di Roger Moore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), l’attrice, terzadell’ex James Bond,, è morta in Svizzera all’età di 85 anni. A dare notizia del decesso il Daily Mail che cita amici di famiglia, secondo i quali la donna “era malata da qualche tempo”. L’attricesarebbe morta nella sua casa in Svizzera a seguito di una complicanza per una malattia che l’affliggeva ormai da tempo. Lo riporta il Daily Mail senza indicare la data del decesso. Il tabloid britannico cita amici di famiglia, secondo i quali“era malata da qualche tempo”, e il figlio Geoffrey, che ha confermato la notizia. Dal matrimonio con il sette volte 007 del cinema, durato 24 anni, sono nati anche Deborah e Christian. Nata a ...