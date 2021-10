Le nostre iniziative - Da #backontrack a Mission Restart: lautomotive torna in pista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo avevamo chiamato #backontrack. Perché subito volevamo far capire quanto fosse necessario, urgente, tornare in pista. Prima possibile, non appena possibile. Non appena quella cosa orribile, quel virus mai visto né sentito prima che dall'8 marzo ci aveva chiusi in casa, svuotando le città, rendendole mai viste, deserte, spettrali, fosse sparito, dissolto. Roba da fantascienza, da film catastrofista, di quelli per i quali avresti detto ma dai. E, invece, era la realtà, la nostra realtà, quella di tante altre città del mondo, di quel marzo, di quell'aprile 2020, in cui non avevamo neppure una vaga idea di come sarebbe andata a finire, perché mai l'umanità si era confrontata con qualcosa di simile. In quel momento, però, l'unica cosa da fare era tornare in pista. Anzi, a dire il vero, noi non l'abbiamo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo avevamo chiamato. Perché subito volevamo far capire quanto fosse necessario, urgente,re in. Prima possibile, non appena possibile. Non appena quella cosa orribile, quel virus mai visto né sentito prima che dall'8 marzo ci aveva chiusi in casa, svuotando le città, rendendole mai viste, deserte, spettrali, fosse sparito, dissolto. Roba da fantascienza, da film catastrofista, di quelli per i quali avresti detto ma dai. E, invece, era la realtà, la nostra realtà, quella di tante altre città del mondo, di quel marzo, di quell'aprile 2020, in cui non avevamo neppure una vaga idea di come sarebbe andata a finire, perché mai l'umanità si era confrontata con qualcosa di simile. In quel momento, però, l'unica cosa da fare erare in. Anzi, a dire il vero, noi non l'abbiamo ...

Advertising

VincenzoIanno16 : RT @Anpinazionale: Ecco la prima delle nostre iniziative in occasione del 90° dell'obbligo per i docenti universitari di giuramento di fede… - EmiliaPeatini : RT @Anpinazionale: Ecco la prima delle nostre iniziative in occasione del 90° dell'obbligo per i docenti universitari di giuramento di fede… - aliciasbb : RT @Anpinazionale: Ecco la prima delle nostre iniziative in occasione del 90° dell'obbligo per i docenti universitari di giuramento di fede… - Gabriel90719266 : RT @Anpinazionale: Ecco la prima delle nostre iniziative in occasione del 90° dell'obbligo per i docenti universitari di giuramento di fede… - fabiobarbiero : RT @Anpinazionale: Ecco la prima delle nostre iniziative in occasione del 90° dell'obbligo per i docenti universitari di giuramento di fede… -