Le leggende della scherma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una pedana. Un affondo, una stoccata. Il fascino di uno sport ricco di eleganza e tradizione. Agilità, velocità, riflessi pronti. La scherma è una delle discipline sportive più antiche. Un secolo e più di orgoglio nazionale. Tra record assoluti, medaglie, imprese individuali e collettive. A mettere nero su bianco questi oltre cento anni di storia ci ha pensato il giornalista Fabio Massimo Splendore, autore del libro , edito da Diarkos. Questa avventura è figlia di due spinte emotive: evasione e passione. Evasione non per fuggire, ma come moto di curiosità verso qualcosa di diverso dal calcio, che frequento da trent'anni. E passione. Ereditata dai miei figli, Davide e Maya, schermidori, meglio, sciabolatori quindicenni nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. In qualche modo ho voluto svelare anche a loro, oltre che a me stesso, quanti trionfi contenesse il ...

