La Stazione spaziale diventa un set cinematografico: in orbita per 12 giorni anche l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La navetta Soyuz MS-19 ha portato sulla Stazione spaziale Internazionale tre nuovi membri dell’equipaggio russi: non solo l’astronauta Anton Shkaplerov, che resterà in orbita fino a marzo, ma anche l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, che resteranno 12 giorni per filmare alcune scene del film ‘Challenge‘, su un’emergenza durante un volo spaziale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La navetta Soyuz MS-19 ha portato sullaInternazionale tre nuovi membri dell’equipaggio russi: non solo l’astronauta Anton Shkaplerov, che resterà infino a marzo, mae il, che resteranno 12per filmare alcune scene del film ‘Challenge‘, su un’emergenza durante un voloL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

andreabettini : Stasera transito della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia fra le 20.24 e le 20.27 (meteo p… - zazoomblog : La Stazione spaziale diventa un set cinematografico: in orbita per 12 giorni anche l’attrice Yulia Peresild e il re… - AstroPratica : ??? Questa sera, dopo il tramonto, nuovo Transito della Stazione Spaziale #ISS! ? Dalle 19:39 alle 19:45, da WNW a… - CatelliRossella : Attrice e regista a bordo, la Stazione Spaziale diventa un set - Spazio & Astronomia - - SicilianoSum : RT @Enrico_Cataldo: 1/3 Ieri (martedì), una squadra di tre persone è stata lanciata nello spazio da Baikonur per realizzare il primo lungo… -