Inter, ma non solo: diversi i club che hanno modificato la divisa causa regolamento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Inter non è l’unica a modificare la propria divisa a causa del regolamento Se l’eliminazione sulla maglia dell’Inter della scritta socios.com per ragioni di spazio non ha avuto poco risonanza la stessa cosa non si può dire della modifica della seconda divisa che nel match di Champions League contro lo Shakhtar era priva del ‘Biscione’ stilizzato. Il club nerazzurro, non è però l’unico a subire un cambio di divisa nel corso di questa stagione. “Apprezzate dalle vendite, premiate dalla vendite e poi mutilate dai regolamenti. È la sorte toccata a non poche maglie della stagione in corso. Il terzo kit dell’Ajax, quello dedicato a Bob Marley e alla sua «Three Little Birds», inno non ufficiale della squadra di Amsterdam, è stato tra i primi a ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’non è l’unica a modificare la propriadelSe l’eliminazione sulla maglia dell’della scritta socios.com per ragioni di spazio non ha avuto poco risonanza la stessa cosa non si può dire della modifica della secondache nel match di Champions League contro lo Shakhtar era priva del ‘Biscione’ stilizzato. Ilnerazzurro, non è però l’unico a subire un cambio dinel corso di questa stagione. “Apprezzate dalle vendite, premiate dalla vendite e poi mutilate dai regolamenti. È la sorte toccata a non poche maglie della stagione in corso. Il terzo kit dell’Ajax, quello dedicato a Bob Marley e alla sua «Three Little Birds», inno non ufficiale della squadra di Amsterdam, è stato tra i primi a ...

Advertising

Inter : ???? | #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.… - Inter : ?? | TELEGRAM Visto che ieri sera avete scaricato tutti Telegram, non dimenticatevi di unirvi al nostro canale uffi… - Inter : (Non ci piacciono i remake, preferiamo i reboot) - giuliolocatelli : @skskriniar Pausa nazione e crisi Inter? Strano non succede mai. Stiamo calmi santo cielo - sottilismo : sostituendo lautaro e de vrij con raspa e bremer non ci sarebbe un downgrade per l’inter -