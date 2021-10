Imparare a cucinare da Massari, Oldani, Borghese comodamente online. Arriva Acadèmia, la piattaforma made in Italy di e-learning dedicata alla cucina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiama Acadèmia ed è una piattaforma di e-learning. Ma invece di insegnare lingue straniere o materie puramente scolastiche Acadèmia offre corsi di cucina tenuti da chef stellati e non. Acadèmia è un progetto italiano, è il “Netflix della cucina”: una piattaforma di e-learning dove Chef noti e stellati rilasciano lezioni, tecniche, trucchi, videoricette. Lanciata in Italia nel 2020 da Chef in Camicia sul modello americano di Masterclass, ha aperto ai segreti gastronomici del Belpaese al mondo. Oggi diventa internazionale e sbarca in Spagna con cinque videocorsi sottotitolati di altrettanti grandi chef iberici per un totale di 38 lezioni, tra tecniche, trucchi e videoricette. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiamaed è unadi e-. Ma invece di insegnare lingue straniere o materie puramente scolasticheoffre corsi ditenuti da chef stellati e non.è un progetto italiano, è il “Netflix della”: unadi e-dove Chef noti e stellati rilasciano lezioni, tecniche, trucchi, videoricette. Lanciata in Italia nel 2020 da Chef in Camicia sul modello americano di Masterclass, ha aperto ai segreti gastronomici del Belpaese al mondo. Oggi diventa internazionale e sbarca in Spagna con cinque videocorsi sottotitolati di altrettanti grandi chef iberici per un totale di 38 lezioni, tra tecniche, trucchi e videoricette. ...

