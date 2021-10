Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 7 ottobre: Anna si trova in pericolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 continuano a trasmettere grandi emozioni al pubblico. Le anticipazioni, inerenti alla puntata che andrà in onda, su Rai Uno, il 17 ottobre rivelano: che Anna Imbriani, tornata nuovamente a Milano dopo molti anni, nasconde dei grandi segreti. Come mai ancora non si sente pronta a lavorare al grande magazzino? La verità si verrà a sapere solamente quando in scena comparirà Massimo. Nel frattempo Armando prenderà una decisione molto sofferta che riguarda da vicino Agnese. Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni giovedì 7 ottobre Salvatore dopo l’addio di Gabriella ha scelto di voltare pagine, e ci è riuscito alla grande. I tanti fan della soap opera speravano molto in un ripensamento ma, dopo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le puntate de Il6 continuano a trasmettere grandi emozioni al pubblico. Le anticipazioni, inerenti alla puntata che andrà in onda, su Rai Uno, il 17rivelano: cheImbriani, tornata nuovamente a Milano dopo molti anni, nasconde dei grandi segreti. Come mai ancora non si sente pronta a lavorare al grande magazzino? La verità si verrà a sapere solamente quando in scena comparirà Massimo. Nel frattempo Armando prenderà una decisione molto sofferta che riguarda da vicino Agnese. Il6, anticipazioni giovedì 7Salvatore dopo l’addio di Gabriella ha scelto di voltare pagine, e ci è riuscito alla grande. I tanti fan della soap opera speravano molto in un ripensamento ma, dopo ...

