Hamas e Egitto concordano per consolidare il cessate il fuoco di Gaza

Il gruppo palestinese Hamas ha citato i progressi nei colloqui con l'Egitto per un cessate il fuoco con Israele e la ricostruzione della Striscia di Gaza. Domenica, una delegazione di alto livello di Hamas è arrivata al Cairo per discutere con i funzionari egiziani della situazione a Gaza.

