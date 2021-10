GF Vip | atleta paralimpico attacca Signorini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip attira sempre numerose polemiche. In queste ore, però, adre il reality di Alfonsoè stato Giuseppe Campoccio,paralitico italiano che non ha apprezzato l’uso di certi termini da parte della regia. L’uomo ha chiesto al conduttore di “punire i colpevoli”, cosa deciderà di fare Alfonso? Di recente nella Casa del Grande Fratello Vip è avvenuto un inaspettato episodio. La regia, dimenticandosi Articolo completo: dal blog SoloDonna

L'paralimpico Giuseppe Campoccio ha palesato pubblicamente la propria indignazione per una frase infelice pronunciata nella Casa del Gf6 Tremenda gaffe nella casa del Grande Fratello...Lulù Selassié è apparsa esasperata dall'atteggiamento poco trasparente di Manuel Brotuzzo nella Casa del Gf6 Dal rientro di Aldo Montano nella casa del Grande Fratello, l'è tornato a dormire insieme a Manuel Bortuzzo , su esplicita richiesta di quest'ultimo. Il fatto ha chiaramente mandato in crisi Lulù Selassié , che nelle scorse ore è scoppiata in ...Arriva il momento delle scuse da parte di Endemol Shine Italy S.p.A. per la gaffe commessa dalla regia lunedì scorso ...Un atleta paralimpico ha dato adito a uno sfogo per via di alcune offese pronunciate dalla regia del GF Vip: 'Imbecilli' ...