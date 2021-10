Festa di Roma 2021 | Muccino | Verdone e Zerocalcare | le serie italiane si fanno largo in un programma pop

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le anteprime dellepiù attese di, gli sguardi internazionali, gli omaggi a Monica Vitti, Gigi Proietti e Nino Manfredi, i premi alla carriera a Tim Burton e Quentin Tarantino, la chiusura con Eternals, ecco i punti di forza di undelladisempre più pop. Ladel Cinema diriparte all'insegna del pop e dell'incontro tra culture, per "unmolto ricco che nasce da un gioco di squadra", come dichiara il direttore artistico Antonio Monda. Marco Bellocchio e Tim Burton, Luciano Ligabue e Frank Miller,e Carloin una commistione di incontri ravvicinati e ...

Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - OperaRoma : Il film opera 'Rigoletto al Circo Massimo', che segna il debutto al cinema di #DamianoMichieletto, con la direzione… - LaStampa : I film della Festa del cinema di Roma sul grande schermo al Policlinico Gemelli - lecodelsud : Festa del Cinema di Roma 2021. “Suggestioni dal set. Cinema e lockdown tra ispirazione, narrazione e resilienza”… -

La sedicesima edizione delladel Cinema disi svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 all'Auditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Questi i film in programma nelle ...IONOI di Nico Vascellari, sarà presentato come Evento Speciale il 12 Ottobre al Museo MAXXI dinell'ambito delladel Cinema di. IONOI è un progetto e un film di Nico Vascellari che racconta la storia dell'unico tour al mondo di una band realizzato durante la pandemia in pieno lockdown: 20 shows in 20 ...Casino del Principe, il sindaco Festa “scarica” Avionica ... con importanti partecipazioni quali la Biennale di Venezia nel 1968, la Quadriennale di Roma nel 1975, la seduzione dell’Artigianato a Roma ...Alla Festa del Cinema di Roma l’anteprima europea dell’atteso Cyrano, rilettura cinematografica con Peter Dinklage ...