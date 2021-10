Facebook ha un solo problema: Mark Zuckerberg (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Facebook è una scatola nera e Mark Zuckerberg è il progettista capo degli algoritmi”. Il signor Richard Blumenthal presiede la commissione che ha ascoltato Frances Haugen, la gola profonda di Facebook chiamata a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. E sembra avere un’idea chiara di quello che sta succedendo e di quello vedremo: “Big Tech ora si trova di fronte al momento della verità affrontato a suo tempo da Big Tobacco”. Nell’audizione Frances Haugen ha criticato l’estrema segretezza e la carenza di trasparenza di Facebook nonché il funzionamento dei suoi algoritmi, chiedendo piena trasparenza. “Nessuno al di fuori sa quello che succede all’interno. Non c’è nessuno al momento che possa chiedere conto della responsabilità a Zuckerberg, tranne lui stesso, ha un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “è una scatola nera eè il progettista capo degli algoritmi”. Il signor Richard Blumenthal presiede la commissione che ha ascoltato Frances Haugen, la gola profonda dichiamata a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. E sembra avere un’idea chiara di quello che sta succedendo e di quello vedremo: “Big Tech ora si trova di fronte al momento della verità affrontato a suo tempo da Big Tobacco”. Nell’audizione Frances Haugen ha criticato l’estrema segretezza e la carenza di trasparenza dinonché il funzionamento dei suoi algoritmi, chiedendo piena trasparenza. “Nessuno al di fuori sa quello che succede all’interno. Non c’è nessuno al momento che possa chiedere conto della responsabilità a, tranne lui stesso, ha un ...

