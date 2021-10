Energia, Donnarumma (Terna): aumenti dovuti alle materie prime, prezzo trasporto non è cresciuto di un euro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Investire in infrastrutture è fondamentale. Le nostre linee elettriche, considerate all’avanguardia a livello europeo e non solo, abilitano la transizione energetica e generano un volano economico importante per il Paese”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, in occasione del Digital Summit di EY. “Terna ha programmato investimenti per oltre 18 miliardi di euro nei prossimi dieci anni e ogni miliardo investito da noi in infrastrutture ne genera 2-3 in termini di PIL e consente di creare circa 1000 nuovi posti di lavoro. Con gli investimenti in infrastrutture e sulle rinnovabili possiamo aumentare la produzione di Energia da fonti rinnovabili dall’attuale 35-37% al 55-60%. In questo modo, sarà possibile contenere i costi delle bollette su ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Investire in infrastrutture è fondamentale. Le nostre linee elettriche, considerate all’avanguardia a livellopeo e non solo, abilitano la transizione energetica e generano un volano economico importante per il Paese”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di, Stefano, in occasione del Digital Summit di EY. “ha programmato investimenti per oltre 18 miliardi dinei prossimi dieci anni e ogni miliardo investito da noi in infrastrutture ne genera 2-3 in termini di PIL e consente di creare circa 1000 nuovi posti di lavoro. Con gli investimenti in infrastrutture e sulle rinnovabili possiamo aumentare la produzione dida fonti rinnovabili dall’attuale 35-37% al 55-60%. In questo modo, sarà possibile contenere i costi delle bollette su ...

Advertising

__Stand_by : Raga come fischiate Donnarumma vi dovete spaventare. Se per colpa vostra mettete energia negativa in campo e perdi… - EnergiaOltre : L’installazione rappresenta i tre driver strategici del gruppo guidato da Stefano Donnarumma: Sostenibilità, Innova… - Marta_DelBuono : Energia: Donnarumma (Terna), necessarie semplificazioni ulteriori -