De Laurentiis pronto alla ribellione

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione odierna, analizza la situazione in casa Napoli, in merito ai fatti accaduti a Firenze. La posizione del Napoli è chiara, il presidente non accetterà una "soluzione all'italiana". Napoli-De-Koulibaly Nel caso si ribellerà, per portare rispetto a Koulibaly, Osimhen e Anguissa, oltre checittà di Firenze stessa. Deinvocherà la sospensione delle gare, e la sua posizione potrebbe diventare più intransigente. Al tempo stesso Koulibaly pretende giustizia da FIGC, UEFA e FIFA.

... il suo nome è stato accostato al Napoli ma poi il club di Deha deciso di non ricorrere ... lo Spezia ha incassato la disponibilità di Antonio Mirante che sarebbea trasferirsi per ...Novità in merito all'ammutinamento del Napoli del novembre 2019. ADLa portare in tribunale anche il serbo Il Corriere dello Sport fa il punto sull'ammutinamento del Napoli del novembre 2019, derivato dalla deludente prestazione in Champions League contro il ...Questa volta Aurelio De Laurentiis non accetterà toni leggeri e vuole dure sanzioni per ciò che è successo a Firenze. I cori razzisti non devono essere ...Sarà forte e decisa la posizione del Napoli in merito ai risvolti delle indagini sugli incresciosi episodi di razzismo verificatisi allo stadio Franchi.