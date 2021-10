Circoscrizione 6, il consigliere di FdI Robella ringrazia i “camerati” per il voto. Poi cancella il post: “Molto rumore per nulla” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un post su Facebook in cui ringrazia chi lo ha votato, quelle 91 preferenze che hanno permesso a Massimo Robella di entrare nel consiglio di Circoscrizione della 6, in Barriera di Milano. Ma nel testo pubblicato su Facebook il consigliere di Fratelli d’Italia oltre agli amici che “mi sono stati vicino” ringrazia anche i “tanti camerati che hanno lavorato per farmi rientrare in Circoscrizione”. Ricevendo anche commenti di plauso e complementi. Il messaggio però non è passato inosservato a Marco Grimaldi di Sinistra Ecologista che in riferimento a Fratelli d’Italia commenta: “Pensate che la candidata al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia che ha preso più preferenze, a Roma, è Rachele Mussolini, nipote di Benito e i neo eletti consiglieri di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unsu Facebook in cuichi lo ha votato, quelle 91 preferenze che hanno permesso a Massimodi entrare nel consiglio didella 6, in Barriera di Milano. Ma nel testo pubblicato su Facebook ildi Fratelli d’Italia oltre agli amici che “mi sono stati vicino”anche i “tantiche hanno lavorato per farmi rientrare in”. Ricevendo anche commenti di plauso e complementi. Il messaggio però non è passato inosservato a Marco Grimaldi di Sinistra Ecologista che in riferimento a Fratelli d’Italia commenta: “Pensate che la candidata al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia che ha preso più preferenze, a Roma, è Rachele Mussolini, nipote di Benito e i neo eletti consiglieri di ...

