Arriva la pace al Grande Fratello Vip, Lulù "abbassa" le armi con Soleil Sorge: "Ti voglio bene" – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lulù e Soleil Sorge hanno fatto la pace al Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle Selassié è stata raggiunta nella zona beauty dall'influencer italo americana per un confronto a cuore aperto. Lulù e Soleil Sorge fanno la pace al Grande Fratello Vip Soleil ha vestito i panni della sorella maggiore sentendo la necessità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

