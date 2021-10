WhatsApp, Instagram e Facebook down per ore: ecco le cause (Di martedì 5 ottobre 2021) Per sette lunghe ore , ieri , il mondo è rimasto orfano di tre delle principale piattaforme online . A partire dalle 17.30 miliardi di persone non hanno potuto utilizzare le tre applicazioni della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Per sette lunghe ore , ieri , il mondo è rimasto orfano di tre delle principale piattaforme online . A partire dalle 17.30 miliardi di persone non hanno potuto utilizzare le tre applicazioni della ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - RealEmisKilla : Solo a me piacerebbe che non tornassero mai più nè whatsapp nè instagram? Troppo meglio così. - Quotesitaliani6 : Solo a me non andava whatsapp e Instagram? - Lusiana19582722 : RT @BigMaxOfficial: Tutti noi quando Instagram e Whatsapp torneranno attivi. #instagramdown #whatsappdown #instadown -