Volley, chi è Alessandro Michieletto l'astro nascente della pallavolo (Di martedì 5 ottobre 2021) L'azzurro è da poco diventata anche campione U21 con la maglia dell'Italia Photo credit: Sara Argiolas/FIPAV Alessandro Michieletto, un nome che forse molti avranno imparato a conoscere. Il pallavolista, schiacciatore dell'Itas Trentino, 19 anni è figlio d'arte con il papà Riccardo che ha giocato proprio a Trento. Lanciato da coach Angelo Lorenzetti ha trovato il suo spazio in Superlega e in Nazionale. Michieletto è stato prima convocato in Nazionale maggiore e ha disputato i Giochi di Tokyo poi è stato protagonista all'Europeo. L'azzurro ha infatti contribuito, con la maglia numero 5 del suo idolo Osmany Juantorena a vincere l'oro: uno dei migliori considerando la sua età e la prima vera esperienza con la Nazionale che conta. Non stanco, non contento e forse non ancora appagato ha anche partecipato, seppur aggregandosi dopo, ai ...

