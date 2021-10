Torino, Zaza torna parzialmente in gruppo. Il report dell’allenamento (Di martedì 5 ottobre 2021) Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema. Zaza ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni, mentre Belotti, Pjaca e Praet hanno proseguito – ciascuno secondo le rispettive esigenze – con un programma personalizzato. Domani in calendario una sessione di allenamento. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Ripresa della preparazione per il, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema.ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni, mentre Belotti, Pjaca e Praet hanno proseguito – ciascuno secondo le rispettive esigenze – con un programma personalizzato. Domani in calendario una sessione di allenamento. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

