Tori Spelling | «Beverly Hills 90210 mi ha insegnato che valevo qualcosa»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Beverly Hills 90210 compie 31 anni e, per festeggiarlo, Tori Spelling, che deve la sua notorietà al personaggio di Donna Martin, ha pensato di augurargli buon compleanno attraverso un bellissimo e personale post su Instagram. A corredo di una serie di scatti iconici, l’attrice scrive: «Otto ragazzi che non solo si sono innamorati l’uno dell’altro, ma di cui si è innamorato anche il mondo intero. Dicono che la famiglia è ciò che crei. Siamo tutti impressi l’uno nell’altro in un legame speciale che non potrà mai essere spezzato. Mai. Siamo eternamente grati l’uno all’altro per un viaggio di crescita lungo 10 anni» spiega Spelling prima di raccontare la sua personale esperienza con Beverly Hills 90210.