Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021 in tv oggi | orario e diretta streaming

oggi è il giorno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, torneo in programma dal 6 al 17 ottobre. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner provano a fare la voce grossa sul cemento americano, provando a sfruttare anche qualche importante assenza, tra cui quelle di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. La cerimonia e dunque il Sorteggio del tabellone principale si terrà nella mezzanotte italiana di oggi, precisamente nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e streaming, ma la procedura degli accoppiamenti potrebbe essere visibile sui profili social del torneo americano. Sportface.it vi terrà compagnia durante l'evento con live scritti

