Sfida Michetti-Gualtieri per Roma | caccia ai voti di Raggi e Calenda

AGI - Si profila una Sfida tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri nel ballottaggio per il Campidoglio. Restano fuori la sindaca uscente Virginia Raggi e Carlo Calenda, che però rivendica un risultato "senza precedenti" per la sua unica lista. Il prossimo sindaco di Roma, dunque, verrà scelto tra l'avvocato civico schierato dal centrodestra e l'ex ministro dell'Economia per il centrosinistra, con il primo davanti al 30,8% e l'altro ad inseguire al 26,9% quando lo spoglio è circa al 25%. Ora potrebbero essere determinanti i voti di chi al primo turno ha scelto Raggi, per ora attorno al 20%, o Calenda, al momento al 18%, preferenze capaci di orientare la partita, in una tornata caratterizzata da un forte astensionismo, soprattutto ...

