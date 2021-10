Rsa, la Giunta regionale avvia la procedura per mille posti pubblici residenziali (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Oggi, 05 ottobre 2021, la Giunta regionale ha approvato la delibera che avvia le procedure per la realizzazione di mille posti residenziali per persone non autosufficienti anziane a gestione pubblica“. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Un atto – spiega l’Assessore – che scaturisce dall’impegno assunto con le parti sociali CGIL CISL e UIL. Tale iniziativa riveste carattere prioritario e si prefigge anche di recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente. Il Covid ci ha messi di fronte all’assoluta priorità dell’assistenza agli anziani, una fascia di popolazione che nei prossimi anni sarà sempre più numerosa e a cui dovremo dare risposte in termini assistenziali e di presa in carico, nessun anziano deve sentirsi solo”. Tidei ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Oggi, 05 ottobre 2021, laha approvato la delibera chele procedure per la realizzazione diper persone non autosufficienti anziane a gestione pubblica“. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Un atto – spiega l’Assessore – che scaturisce dall’impegno assunto con le parti sociali CGIL CISL e UIL. Tale iniziativa riveste carattere prioritario e si prefigge anche di recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente. Il Covid ci ha messi di fronte all’assoluta priorità dell’assistenza agli anziani, una fascia di popolazione che nei prossimi anni sarà sempre più numerosa e a cui dovremo dare risposte in termini assistenziali e di presa in carico, nessun anziano deve sentirsi solo”. Tidei ...

