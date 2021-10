Quando inizia Il Collegio 6? (Di martedì 5 ottobre 2021) Negli ultimi anni Rai Due ha deciso di puntare molto sui format dedicati ai più giovani e lo abbiamo visto con la messa in onda di programmi come La Caserma e Voglio Essere Un Mago. Sfortunatamente i due prodotti non hanno ottenuto grandi ascolti, ma soprattutto non sono riusciti a creare l’interesse generato da un altro programma simile, che ha dato il via a tutto: stiamo parlando de Il Collegio. Il Collegio si è rivelato un vero e proprio fenomeno mediatico, che garantisce ormai un ottimo riscontro in termini di ascolti e di viralità: le puntate vengono seguite e commentate dagli utenti sui social, che creano meme a non finire, mentre molti dei concorrenti riescono in poco tempo a guadagnare migliaia di followers sui social. Il programma è stato rinnovato per un’altra edizione e la prossima, precisamente la sesta, inizierà martedì 26 ottobre, ... Leggi su trashblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Negli ultimi anni Rai Due ha deciso di puntare molto sui format dedicati ai più giovani e lo abbiamo visto con la messa in onda di programmi come La Caserma e Voglio Essere Un Mago. Sfortunatamente i due prodotti non hanno ottenuto grandi ascolti, ma soprattutto non sono riusciti a creare l’interesse generato da un altro programma simile, che ha dato il via a tutto: stiamo parlando de Il. Ilsi è rivelato un vero e proprio fenomeno mediatico, che garantisce ormai un ottimo riscontro in termini di ascolti e di viralità: le puntate vengono seguite e commentate dagli utenti sui social, che creano meme a non finire, mentre molti dei concorrenti riescono in poco tempo a guadagnare migliaia di followers sui social. Il programma è stato rinnovato per un’altra edizione e la prossima, precisamente la sesta, inizierà martedì 26 ottobre, ...

Quando inizia Il Collegio 6: il cast di alunni e professori e la nuova ambientazione del reality di Rai2 La nuova edizione del docureality prodotto da Banijay, in onda su Rai2 a partire martedì 26 ottobre con un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977 ...

