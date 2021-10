Pronti a commettere furti e truffe | 9 fogli di via

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri per il contrasto aie alleagli anziani: il Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi, continua incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando ulteriormente il controllo del territorio, con particolare riguardo agli obiettivi sensibili della provincia e a quelle aree particolarmente colpite da tali fenomeni criminali. A Montella, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso tre persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Si tratta di tre uomini della provincia di Salerno, con a carico numerosi precedenti di ...