PNRR | Alfonso SIMEST | digitale e sostenibilità per rafforzare competitività Pmi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Grazie alla forte sinergia fra le istituzioni, di cui il Patto per l’Export è frutto, le esportazioni sono ripartite nei primi 6 mesi dell’anno con livelli di crescita superiori allo stesso periodo pre-Covid del 2019. Tuttavia rimane confermata la necessità di accompagnare le nostre imprese ad affrontare le nuove sfide per crescere all’estero”. Così Mauro, Amministratore delegato dial Summit “Made in Italy: setting a new course”. La nostra attività – prosegue– “si sta evolvendo proprio per questa finalità: permettere alle imprese con vocazione internazionale,e sostenibile di investire nelcambiamento. A questo scopo abbiamo creato tre nuove linee di prodotto dedicate alle risorse che NextGeneratioEU ehanno assegnato a...