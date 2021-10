Occasione persa (Di martedì 5 ottobre 2021) A conti fatti il centro-destra non perde. Conferma le amministrazioni che aveva ma è un dato che non consola Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) A conti fatti il centro-destra non perde. Conferma le amministrazioni che aveva ma è un dato che non consola

Occasione persa Un'occasione mancata, ma anche un monito, perché se la coalizione non imparerà nulla da questa lezione alle elezioni politiche rischia di sbattere il muso. E l'insegnamento è semplice. Innanzitutto ...

Occasione persa il Giornale Occasione persa A conti fatti il centro-destra non perde. Conferma le amministrazioni che aveva ma è un dato che non consola. Il Pd, invece, a guardare i risultati potrebbe accaparrarsi le spoglie del grillismo in ci ...

