Nozze d'oro a fin di bene per Dino e Lucia Martelli, sovrani della pasta: raccolti e donati alla Caritas 1.400 euro (Di martedì 5 ottobre 2021) Lari. Lucia Salvini e Dino Martelli, del celebre pastificio, hanno festeggiato lo storico traguardo devolvendo una cifra per i più bisognosi Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 5 ottobre 2021) Lari.Salvini e, del celebre pastificio, hanno festeggiato lo storico traguardo devolvendo una cifra per i più bisognosi

Advertising

iltirreno : Lari. Lucia Salvini e Dino Martelli, del celebre pastificio, hanno festeggiato lo storico traguardo devolvendo una… - gaetanostaglian : @Carmen24583545 Non scherziamo, dopo il 1982, prime nozze, 2007, nozze d'argento, 2032, (prossime) nozze d'oro me l… - positanonews : #Copertina #Cronaca Sorrento Nozze D’Oro. A Lisa e Ferdinando gli auguri per i 50 anni di matrimonio - albeggiava52 : @Jkrlbrt Credo che solo da noi al Sud i battesimi vengano festeggiati come nozze, con inviti al ristorante e doni… - flaviamauro1 : @NathanDelMare Infinity ( nozze d’oro a fine mese ) Direi perfetto ?? -