Mondiale Under 21, Velasco: 'Umili e lavoratori, è un oro di tutti' (Di martedì 5 ottobre 2021) Trenta anni dopo. La storia si ripete. Allora Julio Velasco aveva portato il volley italiano in top class puntando su un gruppo di giovani usciti da un progetto (Volley 85, voluto da Gianfranco Briani)... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Trenta anni dopo. La storia si ripete. Allora Julioaveva portato il volley italiano in top class puntando su un gruppo di giovani usciti da un progetto (Volley 85, voluto da Gianfranco Briani)...

Advertising

Coninews : Il debutto olimpico, il titolo europeo senior e il mondiale under 21. ??? La lunga estate da sogno di Alessandro… - Open_gol : Gli “azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il mondi… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - Gazzetta_it : #Volley @Federvolley Mondiale Under 21, #Velasco 'Umili e lavoratori, è un oro di tutti' - DesireeDesy97 : RT @prdvolley: Dal 1977, la Russia aveva vinto dieci volte il titolo Mondiale Under 21 di pallavolo. L'Italia zero. Fino a ieri. https://t… -