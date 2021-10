Mancini sul ruolo di Chiesa: “Non credo Federico possa fare il centravanti” (Di martedì 5 ottobre 2021) La Nazionale italiana non smette di affascinare e di trasmettere entusiasmo in ogni partita affrontata. Domani ci sarà la semifinale di Nations League contro la Spagna e già San Siro è andato in sold out. Il match ci dirà lo stato di forma dell’Italia e le ambizioni dopo lo spettacolare europeo vinto. Oggi il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha rilasciato qualche dichiarazione e ai microfoni di TMW ha parlato di una delle stelle azzurre, Federico Chiesa. Nello specifico si è parlato del ruolo che domani ricoprirà l’esterno della Juventus, con i dubbi espressi dall’allenatore italiano sulla possibilità di vederlo punta: “Non credo Federico possa fare il centravanti, ma chi può dirlo magari prima o poi gli toccherà come è successo con ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) La Nazionale italiana non smette di affascinare e di trasmettere entusiasmo in ogni partita affrontata. Domani ci sarà la semifinale di Nations League contro la Spagna e già San Siro è andato in sold out. Il match ci dirà lo stato di forma dell’Italia e le ambizioni dopo lo spettacolare europeo vinto. Oggi il ct della Nazionale, Robertoha rilasciato qualche dichiarazione e ai microfoni di TMW ha parlato di una delle stelle azzurre,. Nello specifico si è parlato delche domani ricoprirà l’esterno della Juventus, con i dubbi espressi dall’allenatore italiano sulla possibilità di vederlo punta: “Nonil, ma chi può dirlo magari prima o poi gli toccherà come è successo con ...

