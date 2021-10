Mancini: “È cambiato il modo in cui viene guardata l’Italia adesso” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Uefa. La Spagna è stata la squadra contro cui abbiamo faticato di più durante gli Europei. Sono una buona squadra con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Sono i migliori a muovere la palla in campo. Noi non abbiamo avuto il tempo di padroneggiare questo aspetto al loro livello, ma stavolta sarà diverso. Di solito San Siro si riempie quando gioca la Nazionale, sarebbe incredibile vincere la Nations League dopo gli Europei, così come lo sarebbe conquistare in anticipo la qualificazione ai Mondiali, ma non sarà così semplice. È stato bello essere accolti da campioni, abbiamo reso felici molte persone, giovani e anziani, anche a causa del periodo che abbiamo vissuto. I tifosi sono stati entusiasti e abbiamo giocato per far divertire la gente. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Uefa. La Spagna è stata la squadra contro cui abbiamo faticato di più durante gli Europei. Sono una buona squadra con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Sono i migliori a muovere la palla in campo. Noi non abbiamo avuto il tempo di padroneggiare questo aspetto al loro livello, ma stavolta sarà diverso. Di solito San Siro si riempie quando gioca la Nazionale, sarebbe incredibile vincere la Nations League dopo gli Europei, così come lo sarebbe conquistare in anticipo la qualificazione ai Mondiali, ma non sarà così semplice. È stato bello essere accolti da campioni, abbiamo reso felici molte persone, giovani e anziani, anche a causa del periodo che abbiamo vissuto. I tifosi sono stati entusiasti e abbiamo giocato per far divertire la gente. La ...

Advertising

napolista : Il ct della Nazionale ai canali ufficiali Uefa: “Donnarumma e Chiesa possono crescere ancora. La Spagna è stata l’a… - sportli26181512 : Locatelli fa le cose per bene: dall'azzurro al bianconero, tanta regia e gol pesanti: Locatelli fa le cose per bene… - Matteo25977859 : @marifcinter Siamo sicuri che è lo stesso giocatore svogliato che era ai tempi di mancini de boer pioli e spalletti… - cardylove2000mh : Il mix Flick - Conte ha cambiato totalmente Perisic, neanche con Mancini era così forte e costante. - omaroliverio2 : Può passare #Calabria che forse non è neanche al meglio fisicamente ma non convocare #Tonali prendendo come scusa l… -