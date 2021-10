Maltempo in Campania: allagamenti e soppressione dei treni (Di martedì 5 ottobre 2021) Eav ha annunciato una serie di guasti dovuti dal Maltempo in Campania. Interrotta la tratta Scafati-Poggiomarino: i dettagli L’Eav ha annunciato una serie di guasti dovuti al Maltempo che ha colpito la Campania. Una stazione completamente ha comportato l’interruzione di una tratta ferroviaria, partenze soppresse e molti ritardi. La forte pioggia che ha colpito l’intera Regione sta dunque creando notevoli problemi ai pendolari che utilizzano i treni della Circumvesuviana. Come ha dichiarato dall’Ente Autonomo Volturno, ”A seguito dell’ allagamento della stazione di Scafati (Salerno), attualmente la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è sospesa. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei”. LEGGI ANCHE —> Wifi o 4G? Quale è meglio per ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021) Eav ha annunciato una serie di guasti dovuti dalin. Interrotta la tratta Scafati-Poggiomarino: i dettagli L’Eav ha annunciato una serie di guasti dovuti alche ha colpito la. Una stazione completamente ha comportato l’interruzione di una tratta ferroviaria, partenze soppresse e molti ritardi. La forte pioggia che ha colpito l’intera Regione sta dunque creando notevoli problemi ai pendolari che utilizzano idella Circumvesuviana. Come ha dichiarato dall’Ente Autonomo Volturno, ”A seguito dell’ allagamento della stazione di Scafati (Salerno), attualmente la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è sospesa. Iin programma da Poggiomarino partono da Pompei”. LEGGI ANCHE —> Wifi o 4G? Quale è meglio per ...

